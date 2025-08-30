Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в России
Другие страны
- 30 августа, 2025
- 14:31
В Тамбовской области (Россия) при совершении посадки легкомоторного самолета погиб пилот.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По версии следствия, самолет совершил жесткую посадку во время обработки сельскохозяйственных угодий, в результате чего пилот скончался на месте.
Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
