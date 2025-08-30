    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в России

    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 14:31
    Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в России

    В Тамбовской области (Россия) при совершении посадки легкомоторного самолета погиб пилот.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

    По версии следствия, самолет совершил жесткую посадку во время обработки сельскохозяйственных угодий, в результате чего пилот скончался на месте.

    Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 

    Россия   следственный комитет   авиавиакатастрофа   крушение легкомоторного самолета  

    Последние новости

    14:43

    Товарооборот Азербайджана со странами ЕС вырос на 14%

    Бизнес
    14:31

    Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в России

    Другие страны
    14:24
    Фото

    Чемпионат мира: Азербайджанские дзюдоисты завершили соревнования с двумя медалями

    Индивидуальные
    14:18

    АЖД вскоре начнет восстановление железнодорожной инфраструктуры Нахчывана

    Инфраструктура
    14:05

    Германия отвергает предложение Еврокомиссии о санкциях против Израиля

    Другие страны
    14:04

    Григорян и Лариджани обсудили итоги саммита США-Азербайджан-Армения в Вашингтоне - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    14:03

    Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%

    Финансы
    14:00

    Ракета йеменских хуситов упала в Саудовской Аравии, не долетев до Израиля

    Другие страны
    13:56

    В Украине в результате перестрелки убит народный депутат

    Другие страны
    Лента новостей