    Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, pilot ölüb

    Digər ölkələr
    • 30 avqust, 2025
    • 15:05
    Rusiyanın Tambov vilayətində yüngül mühərrikli təyyarənin eniş etməsi zamanı pilot ölüb.

    "Report"un "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya İstintaq Komitəsinin Nəqliyyat üzrə Qərb Regional İstintaq İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    İstintaqın versiyasına görə, təyyarə sərt eniş edib, nəticədə pilot hadisə yerində ölüb.

    İstintaq ehtiyatsızlıqdan zərərçəkənin ölümünə səbəb olan hava nəqliyyatının hərəkəti və istismarı təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması maddəsi ilə cinayət işi açıb.

    Rusiya   təyyarə   İstintaq Komitəsi   Təyyarə qəzası  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в России

