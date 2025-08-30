Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, pilot ölüb
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 15:05
Rusiyanın Tambov vilayətində yüngül mühərrikli təyyarənin eniş etməsi zamanı pilot ölüb.
"Report"un "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya İstintaq Komitəsinin Nəqliyyat üzrə Qərb Regional İstintaq İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
İstintaqın versiyasına görə, təyyarə sərt eniş edib, nəticədə pilot hadisə yerində ölüb.
İstintaq ehtiyatsızlıqdan zərərçəkənin ölümünə səbəb olan hava nəqliyyatının hərəkəti və istismarı təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması maddəsi ilə cinayət işi açıb.
Son xəbərlər
16:27
Anar Quliyev: "Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatı çox yüksək səviyyədə təşkil olundu"Fərdi
16:11
Almaniya Avropa Komissiyasının İsrailə qarşı sanksiyalar barədə təklifini rədd edirDigər ölkələr
16:09
Azərbaycan meyvə-tərəvəz idxalını və ixracını artırıbBiznes
16:06
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çində işgüzar səfərdədirXarici siyasət
15:41
Nigeriyada qayıq batıb, 13 nəfər ölüb, 20-dən çox insan itkin düşübDigər ölkələr
15:35
Azərbaycanda tikinti icazələri daha əlçatan olacaqİnfrastruktur
15:34
Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 6 %-dən çox artıbMaliyyə
15:30
"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "UEFA Çempionlar Liqasının ilk iki matçında futzalçılar bütün tapşırıqları yerinə yetirdi"Futbol
15:26