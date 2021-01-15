О нас
Report Georgia
Аудио новости

Pfizer временно сокращает поставки вакцины в Европу

Pfizer временно сокращает поставки вакцины в Европу Для Норвегии это означает недополучение 7,8 тысячи дозы на третьей неделе года
Другие страны
15 января 2021 г. 17:12
Pfizer временно сокращает поставки вакцины в Европу

Компания Pfizer временно сокращает поставки вакцины от коронавируса в Норвегию и остальную часть Европы со следующей недели. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил институт общественного здравоохранения Норвегии.

"Производитель вакцины компания Pfizer сокращает поставки вакцины в Норвегию и Европу со следующий недели", - говорится в сообщении института.

Отмечается, что для Норвегии это означает недополучение 7,8 тысячи дозы на третьей неделе года. Снижение поставок связано с модернизацией производственных мощностей, пояснили в институте.

"В институте уже создан запас вакцины на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, и пока будет использоваться он. Сейчас неясно, сколько времени потребуется Pfizer, чтобы вернуться к максимальной производительности", - сообщили в институте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Dutch government resigns over child welfare scandal

Новости партнеров

Другие новости из категории

ООН: Мир уже не вернется к прежнему состоянию до пандемии
ООН: Мир уже не вернется к прежнему состоянию до пандемии
15 января 2021 г. 17:20
Правительство Нидерландов ушло в отставку
Правительство Нидерландов ушло в отставку
15 января 2021 г. 17:13
Назначен премьер-министр Казахстана
Назначен премьер-министр Казахстана
15 января 2021 г. 15:02
В Германии хотят создать тюрьму для нарушителей карантина
В Германии хотят создать "тюрьму" для нарушителей карантина
15 января 2021 г. 14:57
Китай отказал во въезде в страну двум экспертам ВОЗ
Китай отказал во въезде в страну двум экспертам ВОЗ
15 января 2021 г. 13:46
В Колумбии пять человек погибли при обрушении на золотодобывающей шахте
В Колумбии пять человек погибли при обрушении на золотодобывающей шахте
15 января 2021 г. 11:27
Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 2 млн
Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 2 млн
15 января 2021 г. 09:43
В Индии заявили о готовности к поставкам вакцины от COVID-19 в другие страны
В Индии заявили о готовности к поставкам вакцины от COVID-19 в другие страны
15 января 2021 г. 09:40
В Индонезии число жертв землетрясения выросло до 26
ВидеоВ Индонезии число жертв землетрясения выросло до 26
15 января 2021 г. 09:20
Правительство Казахстана сложило полномочия
Правительство Казахстана сложило полномочия
15 января 2021 г. 08:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi