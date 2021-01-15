Pfizer временно сокращает поставки вакцины в Европу

Для Норвегии это означает недополучение 7,8 тысячи дозы на третьей неделе года

Компания Pfizer временно сокращает поставки вакцины от коронавируса в Норвегию и остальную часть Европы со следующей недели. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил институт общественного здравоохранения Норвегии.

"Производитель вакцины компания Pfizer сокращает поставки вакцины в Норвегию и Европу со следующий недели", - говорится в сообщении института.

Отмечается, что для Норвегии это означает недополучение 7,8 тысячи дозы на третьей неделе года. Снижение поставок связано с модернизацией производственных мощностей, пояснили в институте.

"В институте уже создан запас вакцины на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, и пока будет использоваться он. Сейчас неясно, сколько времени потребуется Pfizer, чтобы вернуться к максимальной производительности", - сообщили в институте.