Макрон и Си Цзиньпин выступили за мирное решение ядерной проблемы Ирана

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы с помощью дипломатии и политических мер.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы с помощью дипломатии и политических мер.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Китай и Франция подтверждают, что будут прилагать усилия для продвижения политико-дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы", - ссылается телеканал на совместное заявление лидеров двух стран по Ближнему Востоку, которое было распространено по итогам визита Си Цзиньпина во Францию.