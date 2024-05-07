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Макрон и Си Цзиньпин выступили за мирное решение ядерной проблемы Ирана

Макрон и Си Цзиньпин выступили за мирное решение ядерной проблемы Ирана Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы с помощью дипломатии и политических мер.
Другие страны
7 мая 2024 г. 09:13
Макрон и Си Цзиньпин выступили за мирное решение ядерной проблемы Ирана

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы с помощью дипломатии и политических мер.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Китай и Франция подтверждают, что будут прилагать усилия для продвижения политико-дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы", - ссылается телеканал на совместное заявление лидеров двух стран по Ближнему Востоку, которое было распространено по итогам визита Си Цзиньпина во Францию.

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Версия на английском языке China's Xi and Macron urge 'political settlement' of Iran nuclear issue, state media reports

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