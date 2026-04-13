Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа
- 13 апреля, 2026
- 17:34
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил солидарность с Папой Римским Львом XIV.
Как сообщает Report, об этом Пезешкиан написал на своей странице в соцсети Х.
"Его Святейшество Папа Лев XIV, я от имени великой нации Ирана осуждаю оскорбление (со стороны президента США Дональда Трампа - ред.) Вашего Превосходительства и заявляю, что осквернение Иисуса, пророка мира и братства, неприемлемо для любого свободного человека. Желаю вам здравья от Бога", - написал он.
Ранее, президент США Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV. По словам Трампа, Папа Римский "слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике". Трамп заявил, что ему "больше нравится брат Папы Луи", поскольку тот, по его утверждению, "полностью поддерживает MAGA [Make America Great Again, - ред.]".
Кроме того, Трамп отметил, что не хочет видеть во главе Римско-католической церкви Папу, который, по его словам, считает нормальным наличие у Ирана ядерного оружия.
His Holiness Pope Leo XIV (@Pontifex), I condemn the insult to Your Excellency on behalf of the great nation of Iran, and declare that the desecration of Jesus, the prophet of peace and brotherhood, is not acceptable to any free person. I wish you glory by Allah.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 13, 2026