Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил солидарность с Папой Римским Львом XIV.

Как сообщает Report, об этом Пезешкиан написал на своей странице в соцсети Х.

"Его Святейшество Папа Лев XIV, я от имени великой нации Ирана осуждаю оскорбление (со стороны президента США Дональда Трампа - ред.) Вашего Превосходительства и заявляю, что осквернение Иисуса, пророка мира и братства, неприемлемо для любого свободного человека. Желаю вам здравья от Бога", - написал он.

Ранее, президент США Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV. По словам Трампа, Папа Римский "слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике". Трамп заявил, что ему "больше нравится брат Папы Луи", поскольку тот, по его утверждению, "полностью поддерживает MAGA [Make America Great Again, - ред.]".

Кроме того, Трамп отметил, что не хочет видеть во главе Римско-католической церкви Папу, который, по его словам, считает нормальным наличие у Ирана ядерного оружия.