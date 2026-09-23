Пезешкиан: Иран готов к переговорам с США без давления и угроз

Иран готов к диалогу, дипломатии и переговорам с США, однако не приемлет давление, угрозы и ультиматумы.

Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы никогда не склоним голову и не встанем на колени. (Президент США - ред.) Дональд Трамп и те, кто стремится запугивать нас, должны понимать, что мы готовы к диалогу, дипломатии и переговорам - без принятия языка силы", - сказал он.

По словам Пезешкиана, усиление санкций, давления и попыток запугивания лишь увеличит сопротивление иранского народа.

Говоря о ядерной программе, он заявил, что Иран стремится использовать ядерные технологии исключительно в мирных целях.

"Мы не откажемся от права, которое принадлежит нам по праву. Мы четко заявляем: никакого ядерного вооружения и никаких ограничений на мирные ядерные технологии", - сказал он.

Он также заявил, что расширение военных действий не приведет к обеспечению безопасности, и призвал к решению ситуации дипломатическим путем.