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    Пезешкиан: Иран готов к переговорам с США без давления и угроз

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 18:47
    Пезешкиан: Иран готов к переговорам с США без давления и угроз

    Иран готов к диалогу, дипломатии и переговорам с США, однако не приемлет давление, угрозы и ультиматумы.

    Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Мы никогда не склоним голову и не встанем на колени. (Президент США - ред.) Дональд Трамп и те, кто стремится запугивать нас, должны понимать, что мы готовы к диалогу, дипломатии и переговорам - без принятия языка силы", - сказал он.

    По словам Пезешкиана, усиление санкций, давления и попыток запугивания лишь увеличит сопротивление иранского народа.

    Говоря о ядерной программе, он заявил, что Иран стремится использовать ядерные технологии исключительно в мирных целях.

    "Мы не откажемся от права, которое принадлежит нам по праву. Мы четко заявляем: никакого ядерного вооружения и никаких ограничений на мирные ядерные технологии", - сказал он.

    Он также заявил, что расширение военных действий не приведет к обеспечению безопасности, и призвал к решению ситуации дипломатическим путем.

    Масуд Пезешкиан Эскалация на Ближнем Востоке Генеральная Ассамблея ООН Исламская Республика Иран
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