    Пезешкиан: Блокада иранских портов усугубит ситуацию в Персидском заливе

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что военно-морская блокада иранских портов со стороны США усугубит проблемы в Персидском заливе и Вашингтон в итоге не достигнет поставленных целей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные медиа.

    "Любая попытка ввести морскую блокаду или ограничения противоречит международному праву… и обречена на провал", - говорится в заявлении Пезешкиана.

    Он добавляет, что подобные меры "не только не смогут укрепить региональную безопасность, но и фактически станут источником напряженности, подорвут долгосрочную стабильность в Персидском заливе".

    Соединенные Штаты ввели военно-морскую блокаду иранских портов и побережья 13 апреля, через несколько дней после прекращения огня, приостановившего войну с Ираном.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.

    Pezeşkian: İran limanlarının blokadası Fars körfəzində vəziyyəti gərginləşdirəcək

    Последние новости

    01:48

    Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в Нюрнберге

    Внутренняя политика
    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    Лента новостей