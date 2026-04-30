Пезешкиан: Блокада иранских портов усугубит ситуацию в Персидском заливе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что военно-морская блокада иранских портов со стороны США усугубит проблемы в Персидском заливе и Вашингтон в итоге не достигнет поставленных целей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные медиа.

"Любая попытка ввести морскую блокаду или ограничения противоречит международному праву… и обречена на провал", - говорится в заявлении Пезешкиана.

Он добавляет, что подобные меры "не только не смогут укрепить региональную безопасность, но и фактически станут источником напряженности, подорвут долгосрочную стабильность в Персидском заливе".

Соединенные Штаты ввели военно-морскую блокаду иранских портов и побережья 13 апреля, через несколько дней после прекращения огня, приостановившего войну с Ираном.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.