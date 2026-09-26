Пезешкиан: Ближнему Востоку не нужен "полицейский"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран продолжает "стоять на своем" в противостоянии с США и Израилем.

Как передает Report, слова иранского президента приводит телеканал Al Jazeera.

По его словам, те, кто рассчитывал оказать влияние на иранский народ с помощью санкций, "просчитались".

Пезешкиан отметил, что "США и Израиль стремятся помешать Ирану полагаться на собственные силы, однако Тегеран намерен продолжать инвестировать в развитие страны и ее населения".

Он также заявил, что США и Израиль втянули страны региона в войну, рассчитывая на то, что иранское руководство падет в течение нескольких дней.

"Иранский народ выстоял перед лицом атак со стороны США и Израиля и продолжит стоять на своем", - сказал Пезешкиан.

Пезешкиан подчеркнул, что региональная безопасность может быть обеспечена посредством сотрудничества между странами региона.

По его словам, региону не нужен "полицейский".