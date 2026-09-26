Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Пезешкиан: Ближнему Востоку не нужен "полицейский"

    Другие страны
    • 26 сентября, 2026
    • 14:46
    Пезешкиан: Ближнему Востоку не нужен полицейский

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран продолжает "стоять на своем" в противостоянии с США и Израилем.

    Как передает Report, слова иранского президента приводит телеканал Al Jazeera.

    По его словам, те, кто рассчитывал оказать влияние на иранский народ с помощью санкций, "просчитались".

    Пезешкиан отметил, что "США и Израиль стремятся помешать Ирану полагаться на собственные силы, однако Тегеран намерен продолжать инвестировать в развитие страны и ее населения".

    Он также заявил, что США и Израиль втянули страны региона в войну, рассчитывая на то, что иранское руководство падет в течение нескольких дней.

    "Иранский народ выстоял перед лицом атак со стороны США и Израиля и продолжит стоять на своем", - сказал Пезешкиан.

    Пезешкиан подчеркнул, что региональная безопасность может быть обеспечена посредством сотрудничества между странами региона.

    По его словам, региону не нужен "полицейский".

    Масуд Пезешкиан Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Санкции против Ирана Исламская Республика Иран
    Pezeşkian: Yaxın Şərqin "polis"ə ehtiyacı yoxdur
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей