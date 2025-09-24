Песков: Звонок Путина и Трампа могут организовать в любой момент
Другие страны
24 сентября, 2025
11:48
Конкретных планов по проведению нового телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, но он может быть организован в любой момент.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, пока планов таких не было. Но он в любой момент может быть организован", - сказал представитель Кремля.
