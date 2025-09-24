İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    24 sentyabr, 2025
    • 12:09
    ABŞ və Rusiya liderləri arasında telefon danışığı istənilən vaxt təşkil edilə bilər

    Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Tramp arasında yeni telefon danışığının keçirilməsi ilə bağlı konkret planlar hələlik yoxdur, lakin bu, istənilən vaxt təşkil edilə bilər.

    "Report"un TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Rusiya liderinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    "Xeyr, hələlik belə planlar olmayıb. Amma bu, istənilən vaxt təşkil edilə bilər", - o qeyd edib.

