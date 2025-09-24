ABŞ və Rusiya liderləri arasında telefon danışığı istənilən vaxt təşkil edilə bilər
- 24 sentyabr, 2025
- 12:09
Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Tramp arasında yeni telefon danışığının keçirilməsi ilə bağlı konkret planlar hələlik yoxdur, lakin bu, istənilən vaxt təşkil edilə bilər.
"Report"un TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Rusiya liderinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
"Xeyr, hələlik belə planlar olmayıb. Amma bu, istənilən vaxt təşkil edilə bilər", - o qeyd edib.
