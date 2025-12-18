Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Песков: Россия готовится обсудить с США новую версию мирного плана по Украине

    • 18 декабря, 2025
    • 19:08
    Песков: Россия готовится обсудить с США новую версию мирного плана по Украине

    Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменился мирный план президента США Дональда Трампа после согласования с Украиной.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что в последние две недели американские переговорщики во главе со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом вели интенсивные консультации с европейскими странами и Украиной, а президент Украины Владимир Зеленский принимал в них участие.

    "Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов.... Чтобы понять, насколько он изменился, мы как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами", - добавил он.

    Peskov: Rusiya ABŞ ilə Ukrayna üzrə sülh planının yeni versiyasını müzakirə etməyə hazırlaşır
    Peskov says Russia preparing to discuss new version of Ukraine peace plan with US

