Песков: Россия готовится обсудить с США новую версию мирного плана по Украине
Другие страны
- 18 декабря, 2025
- 19:08
Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменился мирный план президента США Дональда Трампа после согласования с Украиной.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в последние две недели американские переговорщики во главе со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом вели интенсивные консультации с европейскими странами и Украиной, а президент Украины Владимир Зеленский принимал в них участие.
"Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов.... Чтобы понять, насколько он изменился, мы как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами", - добавил он.
