Песков: Путин высоко ценит готовность Трампа помогать в решении конфликта с Украиной

Президент России Владимир Путин высоко ценит готовность лидера США Дональда Трампа помогать в урегулировании конфликта с Украиной.

Как передает Report со ссылкой российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Президент Путин по-прежнему высоко ценит готовность Трампа помогать, готовность Трампа вместе искать развязки", - сказал он.

По его словам, Путин "протягивает руку" США своим предложением по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Но там есть важная оговорка: все эти наши предложения, добрая политическая воля Путина останутся жизнеспособными только в том случае, если соответствующую позицию займет Вашингтон", - указал представитель Кремля.

Он также считает, что ни одна американская корпорация заинтересована в возобновлении работы на российском рынке.

Песков сообщил, что РФ предлагает выводить отношения с США из оцепенения параллельно с украинским урегулированием и добавил, что Путин и Трамп общаются на "ты", тепло относятся друг к другу. "Отношения Путина и Трампа позволяют им обсуждать достаточно острые темы и доносить друг до друга основные посылы", - считает Песков.

При при этом пресс-секретарь Путина считает, что устранение "раздражителей" в отношениях РФ и США "идет вяло", результативность пока близка к нулевой.

"Трамп - бизнесмен, и он пытается заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и газ", - подытожил он.