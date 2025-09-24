Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Песков: Путин высоко ценит готовность Трампа помогать в решении конфликта с Украиной

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 11:43
    Песков: Путин высоко ценит готовность Трампа помогать в решении конфликта с Украиной

    Президент России Владимир Путин высоко ценит готовность лидера США Дональда Трампа помогать в урегулировании конфликта с Украиной.

    Как передает Report со ссылкой российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    "Президент Путин по-прежнему высоко ценит готовность Трампа помогать, готовность Трампа вместе искать развязки", - сказал он.

    По его словам, Путин "протягивает руку" США своим предложением по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Но там есть важная оговорка: все эти наши предложения, добрая политическая воля Путина останутся жизнеспособными только в том случае, если соответствующую позицию займет Вашингтон", - указал представитель Кремля.

    Он также считает, что ни одна американская корпорация заинтересована в возобновлении работы на российском рынке.

    Песков сообщил, что РФ предлагает выводить отношения с США из оцепенения параллельно с украинским урегулированием и добавил, что Путин и Трамп общаются на "ты", тепло относятся друг к другу. "Отношения Путина и Трампа позволяют им обсуждать достаточно острые темы и доносить друг до друга основные посылы", - считает Песков.

    При при этом пресс-секретарь Путина считает, что устранение "раздражителей" в отношениях РФ и США "идет вяло", результативность пока близка к нулевой.

    "Трамп - бизнесмен, и он пытается заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и газ", - подытожил он.

    Kreml Trampın Ukrayna münaqişəsinin həllində kömək etmək istəyini yüksək qiymətləndirir

    Последние новости

    12:11

    Италия продлила размещение системы ПВО в Эстонии до весны 2026 года

    Другие страны
    12:09

    Спикер парламента Сербии посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Внешняя политика
    12:06

    В Лондоне наблюдаются перебои в работе поездов в направлении аэропорта Станстед

    Другие страны
    12:00

    Азербайджан вводит обязательную маркировку мясной продукции

    Внутренняя политика
    11:58

    Марко Олави Риссанен: Активное участие СНГ в Программе международных сопоставлений обнадеживает

    Финансы
    11:52

    Кремль: Путин готов встретиться с Зеленским, но лишь после предварительной подготовки

    Другие страны
    11:48

    Песков: Звонок Путина и Трампа могут организовать в любой момент

    Другие страны
    11:43

    Глава УМК отметил роль религиозных деятелей во время Второй Карабахской войны

    Религия
    11:43

    Песков: Путин высоко ценит готовность Трампа помогать в решении конфликта с Украиной

    Другие страны
    Лента новостей