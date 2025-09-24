İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Kreml Trampın Ukrayna münaqişəsinin həllində kömək etmək istəyini yüksək qiymətləndirir

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2025
    • 12:03
    Kreml Trampın Ukrayna münaqişəsinin həllində kömək etmək istəyini yüksək qiymətləndirir

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ABŞ lideri Donald Trampın Ukrayna ilə münaqişənin həllinə kömək etmək istəyini yüksək qiymətləndirir.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.

    "Prezident Putin Trampın kömək etmək, birlikdə həll yolları axtarmaq istəyini hələ də yüksək qiymətləndirir", - o qeyd edib.

    Peskovun sözlərinə görə, Putin Strateji Hücum Silahlarının Azaldılması Müqaviləsinin gələcək taleyi ilə bağlı təklifi ilə ABŞ-yə "əlini uzadır". "Lakin burada mühüm bir qeyd var: bütün bu təkliflərimiz, Putinin xoş siyasi iradəsi yalnız Vaşinqtonun müvafiq mövqe tutacağı halda həyat qabiliyyətli olacaq", - Kremlin nümayəndəsi bildirib.

    Putinin mətbuat katibi hesab edir ki, Rusiya-ABŞ münasibətlərində "qıcıqlandırıcılar"ın aradan qaldırılması prosesi ləng gedir, nəticə hələ sıfıra yaxındır.

    "Tramp biznesmendir və o, bütün dünyanı ABŞ neftini və qazını daha baha qiymətə almağa məcbur etməyə çalışır", - o əlavə edib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Dmitri Peskov Donald Tramp
    Песков: Путин высоко ценит готовность Трампа помогать в решении конфликта с Украиной

    Son xəbərlər

    12:10

    Tələt Kalayev: "Azərbaycanda institusional investorların ​80 %-i kommersiya banklarıdır"

    Maliyyə
    12:09

    ABŞ və Rusiya liderləri arasında telefon danışığı istənilən vaxt təşkil edilə bilər

    Digər ölkələr
    12:07

    Azərbaycanda statistika proqramında peyk məlumatlarının tətbiqi genişləndiriləcək

    Maliyyə
    12:06

    "Abşeron Lions"un baş məşçqçisi: "Ən yüksək formamızda deyilik"

    Komanda
    12:04
    Foto

    Kəlbəcərdə Bal Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    12:03

    Serbiya parlamentinin sədri Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    12:03

    Kreml Trampın Ukrayna münaqişəsinin həllində kömək etmək istəyini yüksək qiymətləndirir

    Digər ölkələr
    12:02

    Azərbaycan və Uorik Universiteti bərpa olunan enerji proqramını inkişaf etdirir

    Elm və təhsil
    12:01

    İzabella Laurent: "EBRD Azərbaycan kapital bazarları ilə uzunmüddətli əməkdaşlığa hazırdır"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti