Песков: Путин не будет поздравлять Зеленского

Президент России Владимир Путин пока не будет направлять поздравления Владимиру Зеленскому, сегодня вступившему в должность президента Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - заявил Д.Песков.

На уточняющий вопрос, можно ли ждать поздравлений Путина Зеленскому со вступлением в должность Д.Песков сказал: "Нет, будет поздравлять с первыми успехами".

В Кремле отметили, что каких-либо контактов на высшем уровне между Россией и Украиной на повестке дня пока нет.