Зеленский вступил в должность президента Украины - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Новый президент Украины произнес следующий текст присяги: "Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

Далее Владимир Зеленский подписал текст присяги и передал его главе Конституционного суда, которая и объявила о вступлении Зеленского в должность президента Украины.

После этого он получил официальные символы власти главы государства - знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву.

*** 11:00

В Киеве началась инаугурация новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.

Как сообщает Report, инаугурация Владимира Зеленского проходит в сессионном зале парламента Украины.

На церемонии присутствуют президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Венгрии Янош Адер, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Азербайджанскую делегацию возглавляет спикер Милли Меджлиса Октай Асадов.

После торжественной части церемонии, новый президент проведет встречу с иностранными президентами и членами правительств на Банковой улице, где находится администрация президента.

Напомним, ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал В.Зеленский, получивший 73,22% голосов, Петр Порошенко набрал 24,45%.