Песков: Путин и Трамп не смогли договориться о встрече

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не смогли договориться о встрече.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 4 июня не смогли договориться о встрече.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Договоренности о встрече не было, потому что есть общее понимание глав государств, что встреча необходима, но она должна быть должны образом подготовлена, и должны быть весомые результаты такой подготовки, чтобы произошла фиксация этих результатов на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.

При этом он подчеркнул, что разговор двух президентов прошел "конструктивно".

Песков добавил, что Путин и Трамп обсудили много вопросов, играющих важную роль в повестке дня.