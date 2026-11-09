SOCAR и Sinopec Corp. подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве
- 09 ноября, 2026
- 15:33
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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.) подписали в Шанхае (Китай) Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству.
Как сообщает Report, документ подписали вице-президент SOCAR Фуад Мусаев и вице-президент Sinopec Corp. Ли Юйсин.
Меморандум направлен на развитие сотрудничества между компаниями в сфере закупок и управления цепочками поставок.
Согласно документу, стороны будут обмениваться информацией о ресурсах поставщиков и разрабатывать стратегии управления цепочками поставок.
Кроме того, Меморандум предусматривает обмен опытом и передовыми практиками, изучение возможностей взаимного включения продукции, оборудования и услуг в цепочки закупок и поставок, а также сотрудничество по другим направлениям, согласованным сторонами.