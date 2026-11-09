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    SOCAR и Sinopec Corp. подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве

    Энергетика
    • 09 ноября, 2026
    • 15:33
    SOCAR и Sinopec Corp. подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.) подписали в Шанхае (Китай) Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству.

    Как сообщает Report, документ подписали вице-президент SOCAR Фуад Мусаев и вице-президент Sinopec Corp. Ли Юйсин.

    Меморандум направлен на развитие сотрудничества между компаниями в сфере закупок и управления цепочками поставок.

    Согласно документу, стороны будут обмениваться информацией о ресурсах поставщиков и разрабатывать стратегии управления цепочками поставок.

    Кроме того, Меморандум предусматривает обмен опытом и передовыми практиками, изучение возможностей взаимного включения продукции, оборудования и услуг в цепочки закупок и поставок, а также сотрудничество по другим направлениям, согласованным сторонами.

    SOCAR и Sinopec Corp. подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве
    SOCAR и Sinopec Corp. подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Азербайджано-китайские отношения Поставки энергоресурсов
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    SOCAR və "Sinopec Corp." Strateji əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb
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    SOCAR, Sinopec Corp. ink memorandum of strategic co-op
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