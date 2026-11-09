İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    SOCAR və "Sinopec Corp." Strateji əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Energetika
    • 09 noyabr, 2026
    • 15:21
    SOCAR və Sinopec Corp. Strateji əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Çinin Şanxay şəhərində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və "China Petroleum & Chemical Corporation" (Sinopec Corp.) arasında Strateji əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, sənədi SOCAR-ın vitse-prezidenti Fuad Musayev və "Sinopec Corp." şirkətinin vitse-prezidenti Li Yuxing imzalayıblar.

    Memorandum şirkətlər arasında satınalma və təchizat zəncirinin idarə olunması sahələrində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədi daşıyır.

    Sənədə əsasən tərəflər təchizatçı resursları barədə məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi, təchizat zəncirinin idarə olunması strategiyalarının hazırlanması istiqamətlərində əməkdaşlıq edəcəklər.

    Memorandum, həmçinin şirkətlər arasında təcrübə və qabaqcıl iş təcrübələrinin mübadiləsinin aparılmasını, məhsul, avadanlıq və xidmətlərinin qarşılıqlı olaraq satınalma və təchizat zəncirlərinə daxil edilməsi imkanlarının araşdırılmasını və qarşılıqlı razılaşdırılacaq digər istiqamətlər üzrə tərəfdaşlığı nəzərdə tutur.

    SOCAR və Sinopec Corp. Strateji əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb
    SOCAR və Sinopec Corp. Strateji əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Fuad Musayev Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)
    Foto
    SOCAR и Sinopec Corp. подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве
    Foto
    SOCAR, Sinopec Corp. ink memorandum of strategic co-op
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:03
    Foto
    Video
    Əsrlərin Qaraqayası: azərbaycanlılar qovulub, kəndin adı dəyişdirilib
    Daxili siyasət
    18:52
    Seneqal sahillərində miqrant qayığının aşması nəticəsində ölənlərin sayı 39-a çatıb
    Digər ölkələr
    18:32
    ABŞ-nin vitse-prezidenti gələn həftə İran rəsmisi ilə görüşəcək
    Digər ölkələr
    18:13
    Fransanı yenidən ümumxalq etirazları bürüyəcək
    Digər ölkələr
    18:07
    Azərbaycanda yük daşımalarının avtomobil nəqliyyatından dəmir yoluna keçirilməsi planlaşdırılır
    İnfrastruktur
    17:56
    Eka Tkeşelaşvili: Ekoloji problemlər təkcə Cənubi Qafqaz üçün deyil, bütün dünya üçün aktualdır
    Ekologiya
    17:51
    Azərbaycanın sement zavodları və metallurgiya müəssisələri karbonun tutulması texnologiyalarına keçəcək
    Sənaye
    17:49
    Video
    İzmirdəki zavodda partlayışda ölənlərin sayı 10-a çatıb - Yenilənib-4
    Region
    17:44
    Raul Qonsales "Ovyedo"nun baş məşqçisi təyin olunub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti