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    В Баку обсудят возможности взаимных инвестиций Азербайджана и Ганы

    Бизнес
    • 09 ноября, 2026
    • 16:08
    В Баку обсудят возможности взаимных инвестиций Азербайджана и Ганы

    В Баку 12 ноября состоится Азербайджано-ганский бизнес-форум, направленный на углубление двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

    Как сообщает Report со ссылкой на Africa-Azerbaijan Cooperation (AFAZ), ключевыми темами мероприятия станут возможности наращивания взаимных инвестиций и усиления торговых связей между Азербайджаном и Ганой.

    Программа форума предусматривает проведение официальных переговоров с делегацией из Ганы, которая прибудет в азербайджанскую столицу, а также представление инвестиционных возможностей двух государств.

    По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, объем взаимной торговли между двумя странами по итогам 2025 года увеличился в 7,23 раза, составив 490,69 млн долларов США.

    Взаимные инвестиции
    Bakıda Azərbaycan və Qana arasında qarşılıqlı investisiya imkanları müzakirə olunacaq
    Opportunities for mutual investment between Azerbaijan, Ghana to be discussed in Baku
    44 filmi
    44 filmi

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