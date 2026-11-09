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    Дзюдоист Ринер решил баллотироваться на пост президента Франции

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 15:38
    Дзюдоист Ринер решил баллотироваться на пост президента Франции

    37-летний французский дзюдоист, 5-кратный олимпийский чемпион Тедди Ринер будет баллотироваться в президенты Франции.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью изданию Le Parisien.

    Он заявил, что это было тщательно обдуманное решение, призванное "объединить французов", преодолев партийные разногласия.

    "Смириться с трудностями нашей страны - значит уже отступить. Я отказываюсь оставаться зрителем. Я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года. Франции нужны требовательность, здравый смысл и сила коллектива, чтобы преодолеть испытания. Мы не сдаемся", - сказал он.

    Сегодня он запустил свой предвыборный сайт под лозунгом: "Франция, которую мы хотим", призвав всех желающих присоединиться к нему в этой борьбе.

    "Меня зовут Тедди Ринер, и сегодня я хочу сказать вам, глядя прямо в глаза: я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года", - заявил он в видеоролике, размещенном в соцсетях.

    Президентские выборы Франция
    Cüdoçu Riner Fransa prezidentliyinə namizədliyini irəli sürəcək
    44 filmi
    44 filmi

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