Дзюдоист Ринер решил баллотироваться на пост президента Франции

37-летний французский дзюдоист, 5-кратный олимпийский чемпион Тедди Ринер будет баллотироваться в президенты Франции.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью изданию Le Parisien.

Он заявил, что это было тщательно обдуманное решение, призванное "объединить французов", преодолев партийные разногласия.

"Смириться с трудностями нашей страны - значит уже отступить. Я отказываюсь оставаться зрителем. Я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года. Франции нужны требовательность, здравый смысл и сила коллектива, чтобы преодолеть испытания. Мы не сдаемся", - сказал он.

Сегодня он запустил свой предвыборный сайт под лозунгом: "Франция, которую мы хотим", призвав всех желающих присоединиться к нему в этой борьбе.

"Меня зовут Тедди Ринер, и сегодня я хочу сказать вам, глядя прямо в глаза: я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года", - заявил он в видеоролике, размещенном в соцсетях.