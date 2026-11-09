Дзюдоист Ринер решил баллотироваться на пост президента Франции
- 09 ноября, 2026
- 15:38
Будьте в курсе главных новостей!
37-летний французский дзюдоист, 5-кратный олимпийский чемпион Тедди Ринер будет баллотироваться в президенты Франции.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью изданию Le Parisien.
Он заявил, что это было тщательно обдуманное решение, призванное "объединить французов", преодолев партийные разногласия.
"Смириться с трудностями нашей страны - значит уже отступить. Я отказываюсь оставаться зрителем. Я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года. Франции нужны требовательность, здравый смысл и сила коллектива, чтобы преодолеть испытания. Мы не сдаемся", - сказал он.
Сегодня он запустил свой предвыборный сайт под лозунгом: "Франция, которую мы хотим", призвав всех желающих присоединиться к нему в этой борьбе.
"Меня зовут Тедди Ринер, и сегодня я хочу сказать вам, глядя прямо в глаза: я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года", - заявил он в видеоролике, размещенном в соцсетях.