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    Cüdoçu Riner Fransa prezidentliyinə namizədliyini irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2026
    • 15:57
    Cüdoçu Riner Fransa prezidentliyinə namizədliyini irəli sürəcək

    37 yaşlı fransız cüdoçu, 5 qat olimpiya çempionu Teddi Riner Fransa prezidentliyinə namizədliyini irəli sürəcək.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "Le Parisien" nəşrinə müsahibəsində bildirib.

    T.Riner deyib ki, bu, fransızları birləşdirmək məqsədi daşıyan diqqətlə düşünülmüş qərardır.

    "Ölkəmizdəki çətinliklərlə barışmaq geri çəkilmək deməkdir. Mən seyrçi qalmaqdan imtina edirəm. Mən 2027-ci il prezident seçkilərində öz namizədliyimi irəli sürürəm. Sınaqların öhdəsindən gəlmək üçün Fransaya tələbkarlıq, sağlam düşüncə və kollektiv güc lazımdır. Biz təslim olmuruq", - Riner bildirib.

    Bu gün o, "Arzuladığımız Fransa" şüarı altında öz seçkiqabağı saytını istifadəyə verərək, arzu edən hər kəsi bu mübarizədə ona qoşulmağa çağırıb.

    Namizəd Fransa
    Дзюдоист Ринер решил баллотироваться на пост президента Франции
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