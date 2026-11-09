Верховная рада поддержала создание Космических сил Украины

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о создании Космических сил в составе Вооруженных сил Украины.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, документ осуждался на заседании парламента 9 ноября.

За законопроект проголосовали 252 народных депутата. Документ предусматривает создание нового рода войск, который будет действовать наравне с Сухопутными войсками, Военно-воздушными и Военно-морскими силами.

В частности, предусматривается развитие собственных спутников и средств их выведения в космос, что должно обеспечить раннее предупреждение о ракетных ударах, сдерживание и противодействие ракетно-космическим ударам, усиление разведки путем наращивания собственной группировки военных спутников.