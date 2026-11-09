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    Верховная рада поддержала создание Космических сил Украины

    В регионе
    • 09 ноября, 2026
    • 16:08
    Верховная рада поддержала создание Космических сил Украины

    Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о создании Космических сил в составе Вооруженных сил Украины.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, документ осуждался на заседании парламента 9 ноября.

    За законопроект проголосовали 252 народных депутата. Документ предусматривает создание нового рода войск, который будет действовать наравне с Сухопутными войсками, Военно-воздушными и Военно-морскими силами.

    В частности, предусматривается развитие собственных спутников и средств их выведения в космос, что должно обеспечить раннее предупреждение о ракетных ударах, сдерживание и противодействие ракетно-космическим ударам, усиление разведки путем наращивания собственной группировки военных спутников.

    Верховная Рада Украины Военные спутники Вооруженные силы Украины (ВСУ)
    Ukraynada Kosmik Qüvvələr yaradılır
    Ukraine's Verkhovna Rada supports creation of Space Forces in first reading
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