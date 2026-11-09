Верховная рада поддержала создание Космических сил Украины
В регионе
- 09 ноября, 2026
- 16:08
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Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о создании Космических сил в составе Вооруженных сил Украины.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, документ осуждался на заседании парламента 9 ноября.
За законопроект проголосовали 252 народных депутата. Документ предусматривает создание нового рода войск, который будет действовать наравне с Сухопутными войсками, Военно-воздушными и Военно-морскими силами.
В частности, предусматривается развитие собственных спутников и средств их выведения в космос, что должно обеспечить раннее предупреждение о ракетных ударах, сдерживание и противодействие ракетно-космическим ударам, усиление разведки путем наращивания собственной группировки военных спутников.
Ukraynada Kosmik Qüvvələr yaradılır
Ukraine's Verkhovna Rada supports creation of Space Forces in first reading
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