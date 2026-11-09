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    Ukraynada Kosmik Qüvvələr yaradılır

    Region
    • 09 noyabr, 2026
    • 15:39
    Ukraynada Kosmik Qüvvələr yaradılır

    Ali Rada Ukrayna Silahlı Qüvvələri daxilində Kosmik Qüvvələrin yaradılması haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, ölkə parlamenti sənədi noyabrın 9-da keçirilən iclasda qəbul edib.

    Qanun layihəsi Rusiya ordusunun "Oreşnik" raketi də daxil olmaqla, raket təhdidlərinə qarşı mübarizə, öz hərbi peykləri - kəşfiyyat, Rusiya qoşunlarının müşahidəsi və orbitdən məlumatların əldə edilməsi üçün imkanlar, Silahlı Qüvvələrin yeni bir qolu - Kosmik Qüvvələrin Quru Qoşunları, Hərbi Hava Qüvvələri və Hərbi Dəniz Qüvvələri ilə eyni səviyyədə yerləşdirilməsi təklifini əhatə edir.

    Qanun layihəsi Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Ukrayna Ali Radası
    Верховная рада поддержала создание Космических сил Украины
    Ukraine's Verkhovna Rada supports creation of Space Forces in first reading
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