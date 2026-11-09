Мухтар Бабаев: Минная угроза должна войти в международную повестку как глобальная проблема

Минная угроза должна быть включена в международную повестку дня как глобальная гуманитарная и экологическая проблема.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, отвечая на вопросы журналистов в национальном павильоне на COP31 в Анталье.

Он сообщил, что в павильоне запланирован показ специального фильма, призванного донести до международной аудитории масштабы минной опасности в Азербайджане.

"В стране реализуются масштабные программы по разминированию территорий, государство выделило на эту сферу значительные финансовые средства и ресурсы. Вместе с тем минная угроза - проблема не только Азербайджана. Есть страны, которые борются с ней на протяжении 30–40 лет, но до сих пор не могут ее ликвидировать", - отметил Бабаев.

Он подчеркнул, что минную проблему необходимо удерживать в поле зрения мирового сообщества не только в контексте Азербайджана, но и как общемировую экологическую и гуманитарную угрозу.

"Мины не только создают серьезную угрозу жизни и безопасности людей, но и приводят к тяжелым социальным и экологическим последствиям. Поэтому критически важно активизировать международные усилия по борьбе с минной опасностью и привлекать к ней постоянное внимание общественности", - заявил он.