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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Мухтар Бабаев: Минная угроза должна войти в международную повестку как глобальная проблема

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2026
    • 16:02
    Мухтар Бабаев: Минная угроза должна войти в международную повестку как глобальная проблема

    Минная угроза должна быть включена в международную повестку дня как глобальная гуманитарная и экологическая проблема.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, отвечая на вопросы журналистов в национальном павильоне на COP31 в Анталье.

    Он сообщил, что в павильоне запланирован показ специального фильма, призванного донести до международной аудитории масштабы минной опасности в Азербайджане.

    "В стране реализуются масштабные программы по разминированию территорий, государство выделило на эту сферу значительные финансовые средства и ресурсы. Вместе с тем минная угроза - проблема не только Азербайджана. Есть страны, которые борются с ней на протяжении 30–40 лет, но до сих пор не могут ее ликвидировать", - отметил Бабаев.

    Он подчеркнул, что минную проблему необходимо удерживать в поле зрения мирового сообщества не только в контексте Азербайджана, но и как общемировую экологическую и гуманитарную угрозу.

    "Мины не только создают серьезную угрозу жизни и безопасности людей, но и приводят к тяжелым социальным и экологическим последствиям. Поэтому критически важно активизировать международные усилия по борьбе с минной опасностью и привлекать к ней постоянное внимание общественности", - заявил он.

    Мухтар Бабаев COP31 Минная угроза
    Muxtar Babayev: Mina təhlükəsi qlobal humanitar problem kimi beynəlxalq gündəmə gətirilməlidir
    Babayev: Landmine threat should be included in int'l agenda as global issue
    MiniBoss
    44 filmi

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