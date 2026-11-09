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    Пашинян и Пурмохаммади обсудили вопрос разблокировки региональных коммуникаций

    В регионе
    • 09 ноября, 2026
    • 16:11
    Пашинян и Пурмохаммади обсудили вопрос разблокировки региональных коммуникаций

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент Ирана Сейед Хамид Пурмохаммади в Ереване провели обмен мнениями о процессах разблокировки региональных коммуникаций.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

    Премьер Армении отметил, что обе страны успешно реализуют совместные программы по различным направлениям, и подчеркнул, что они способствуют развитию и расширению двусторонних связей.

    Они также обсудили вопросы, касающиеся развития инфраструктуры армяно-иранской границы, совместных программ дорожного строительства, а также сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях.

    Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян также провел переговоры с Пурмохаммади. Они подчеркнули большой потенциал для дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Арменией и Ираном.

    Пурмохаммади прибыл в Армению вечером 8 ноября в рамках 19-й сессии армяно-иранской межправительственной совместной комиссии.

    Никол Пашинян Мгер Григорян Армяно-иранские отношения
    Paşinyan və Purməhəmmədi regional kommunikasiyaların açılması məsələsini müzakirə edib
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