Пашинян и Пурмохаммади обсудили вопрос разблокировки региональных коммуникаций
- 09 ноября, 2026
- 16:11
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент Ирана Сейед Хамид Пурмохаммади в Ереване провели обмен мнениями о процессах разблокировки региональных коммуникаций.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.
Премьер Армении отметил, что обе страны успешно реализуют совместные программы по различным направлениям, и подчеркнул, что они способствуют развитию и расширению двусторонних связей.
Они также обсудили вопросы, касающиеся развития инфраструктуры армяно-иранской границы, совместных программ дорожного строительства, а также сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях.
Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян также провел переговоры с Пурмохаммади. Они подчеркнули большой потенциал для дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Арменией и Ираном.
Пурмохаммади прибыл в Армению вечером 8 ноября в рамках 19-й сессии армяно-иранской межправительственной совместной комиссии.