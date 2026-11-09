Пашинян и Пурмохаммади обсудили вопрос разблокировки региональных коммуникаций

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент Ирана Сейед Хамид Пурмохаммади в Ереване провели обмен мнениями о процессах разблокировки региональных коммуникаций.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Премьер Армении отметил, что обе страны успешно реализуют совместные программы по различным направлениям, и подчеркнул, что они способствуют развитию и расширению двусторонних связей.

Они также обсудили вопросы, касающиеся развития инфраструктуры армяно-иранской границы, совместных программ дорожного строительства, а также сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях.

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян также провел переговоры с Пурмохаммади. Они подчеркнули большой потенциал для дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Арменией и Ираном.

Пурмохаммади прибыл в Армению вечером 8 ноября в рамках 19-й сессии армяно-иранской межправительственной совместной комиссии.