Песков: Путин и Эрдоган обсудили "Турецкий поток", строительство АЭС "Аккую" и Украину

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Баку обсудили "Турецкий поток", строительство АЭС "Аккую", ситуацию на Украине и другие вопросы.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

""Турецкий поток" действительно обсуждался, обсуждались также другие - и действующие маршруты, и так далее", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков уточнил, что "Турецкий поток" обсуждался "в контексте энергодиалога между двумя странами".

В целом, по его словам, на переговорах также достаточно подробно проговаривалась тематика строительства АЭС "Аккую". "Очертили проблемы, которые имеются - это технические проблемы, которые всегда сопровождают крупномасштабные стройки", - пояснил представитель Кремля.

В целом, заключил пресс-секретарь В.Путина, президенты двух стран обсудили весь спектр двусторонних отношений. В том числе, это касается и торгово-экономического взаимодействия. Лидеры РФ и Турции "отметили в целом позитивную динамику", хотя и констатировали, что в 2014 году товарооборот несколько снизился.

"В целом это связано с общими кризисными явлениями. Подтверждено обоюдное намерение не отказываться от ранее декларировавшейся стратегической цели довести в обозримом будущем товарооборот до 100 млрд. долларов", - сказал Песков.