Песков: Подготовка условий для саммита РФ-США начнется в ближайшее время

Командная работа по подготовке надлежащих условий проведения саммита Россия-США в Будапеште пока не началась, она начнется в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока еще в полном объеме не начата подготовка саммита. Конечно же, все выполняют те поручения, которые дали президенты, но такая полномасштабная "переговорка", командная работа для подготовки надлежащих условий для встречи в верхах пока еще не начата. Она будет начинаться только сейчас", - сказал Песков журналистам.