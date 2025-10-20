Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Песков: Подготовка условий для саммита РФ-США начнется в ближайшее время

    • 20 октября, 2025
    • 14:41
    Песков: Подготовка условий для саммита РФ-США начнется в ближайшее время

    Командная работа по подготовке надлежащих условий проведения саммита Россия-США в Будапеште пока не началась, она начнется в ближайшее время.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Пока еще в полном объеме не начата подготовка саммита. Конечно же, все выполняют те поручения, которые дали президенты, но такая полномасштабная "переговорка", командная работа для подготовки надлежащих условий для встречи в верхах пока еще не начата. Она будет начинаться только сейчас", - сказал Песков журналистам.

