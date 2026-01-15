Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Песков: Москва ждет ответа от США на инициативу Путина о продлении ДСНВ

    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 14:15
    Песков: Москва ждет ответа от США на инициативу Путина о продлении ДСНВ

    Москва до настоящего времени не получила ответа от Вашингтона на инициативу президента России Владимира Путина о продлении еще на год ограничений вооружений, предусмотренных Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

    "Мы не получали ответа. Мы ждем ответа на инициативу Путина и считаем это очень важной темой", - сказал он.

    Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о необходимости заключения более выгодного договора по стратегическим наступательным вооружениям, Песков отметил, что мир действительно нуждается в таком соглашении, однако процесс его выработки является крайне сложным и длительным: "Полагаем, что, конечно, более выгодный документ, более выгодный договор был бы нужен для всех. Но выход на такой договор - это очень сложный и растянутый по времени процесс".

    Он также напомнил, что президент России Владимир Путин указывал на необходимость учета в документах по СНВ не только потенциала отдельных стран, но и ядерного потенциала всего Запада, комментируя при этом желание США включить в возможные договоренности Китай.

    Россия Дмитрий Песков ДСНВ США Владимир Путин

    Последние новости

    14:31

    Великобритания обдумывает ответные меры после высылки Россией британского дипломата

    Другие страны
    14:24

    США перебросили авианосец на Ближний Восток

    Другие страны
    14:20

    Посольство США: Прием заявлений на неиммиграционные визы в Баку продолжается

    Внешняя политика
    14:15

    Песков: Москва ждет ответа от США на инициативу Путина о продлении ДСНВ

    Другие страны
    14:12

    SpaceX успешно вернул на Землю команду с одним из заболевших астронавтов

    Другие страны
    13:55

    Анкара: Важно, чтобы Иран не допустил событий, которые поставят регион под угрозу

    В регионе
    13:50

    Армения ожидает решения РФ по восстановлению ж/д к границам с Азербайджаном и Турцией

    Внешняя политика
    13:50

    Хакан Фидан: Обеспечение мира на Южном Кавказе оставалось приоритетом Турции в 2025 году

    В регионе
    13:37

    Россия нанесла новые удары по Украине: обесточены Харьковская и Житомирская области

    Другие страны
    Лента новостей