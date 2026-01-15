Песков: Москва ждет ответа от США на инициативу Путина о продлении ДСНВ

Москва до настоящего времени не получила ответа от Вашингтона на инициативу президента России Владимира Путина о продлении еще на год ограничений вооружений, предусмотренных Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

"Мы не получали ответа. Мы ждем ответа на инициативу Путина и считаем это очень важной темой", - сказал он.

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о необходимости заключения более выгодного договора по стратегическим наступательным вооружениям, Песков отметил, что мир действительно нуждается в таком соглашении, однако процесс его выработки является крайне сложным и длительным: "Полагаем, что, конечно, более выгодный документ, более выгодный договор был бы нужен для всех. Но выход на такой договор - это очень сложный и растянутый по времени процесс".

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин указывал на необходимость учета в документах по СНВ не только потенциала отдельных стран, но и ядерного потенциала всего Запада, комментируя при этом желание США включить в возможные договоренности Китай.