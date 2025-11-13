Песков: Дата ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии Путина определена
- 13 ноября, 2025
- 14:33
Дата проведения ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина определена.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Дата определена, подготовка ведется активно, по деталям своевременно будем вам все рассказывать", - сказал Песков журналистам в четверг.
