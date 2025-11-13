Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Песков: Дата ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии Путина определена

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 14:33
    Песков: Дата ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии Путина определена

    Дата проведения ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина определена.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    "Дата определена, подготовка ведется активно, по деталям своевременно будем вам все рассказывать", - сказал Песков журналистам в четверг.

    Peskov: Putinin illik böyük mətbuat konfransının və "birbaşa xətti"in keçirilmə tarixi müəyyənləşib

