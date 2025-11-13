İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Peskov: Putinin illik böyük mətbuat konfransının və "birbaşa xətti"in keçirilmə tarixi müəyyənləşib

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2025
    • 14:50
    Peskov: Putinin illik böyük mətbuat konfransının və birbaşa xəttiin keçirilmə tarixi müəyyənləşib

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin illik böyük mətbuat konfransının və "birbaşa xətti"in keçirilmə tarixi müəyyən edilib.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    "Tarix müəyyən edilib, hazırlıq işləri fəal şəkildə aparılır. Təfərrüatları sizinlə bölüşəcəyik", - D.Peskov jurnalistlərə bildirib.

    Песков: Дата ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии Путина определена

