Peskov: Putinin illik böyük mətbuat konfransının və "birbaşa xətti"in keçirilmə tarixi müəyyənləşib
- 13 noyabr, 2025
- 14:50
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin illik böyük mətbuat konfransının və "birbaşa xətti"in keçirilmə tarixi müəyyən edilib.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
"Tarix müəyyən edilib, hazırlıq işləri fəal şəkildə aparılır. Təfərrüatları sizinlə bölüşəcəyik", - D.Peskov jurnalistlərə bildirib.
