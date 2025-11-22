Первый номер комикса про Супермена продали более чем за $9 млн
Другие страны
- 22 ноября, 2025
- 02:44
Копия первого комикса про Супермена 1939 года выпуска ушла с молотка за рекордные $9,12 млн на торгах американского аукционного дома Heritage Auctions в Далласе (штат Техас).
Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе аукциона.
"Экземпляр первого выпуска "Супермен" 1939 года, найденный семьей из Северной Калифорнии на чердаке дома, теперь удерживает рекорд как самый дорогой комикс в мире", - отметили организаторы торгов.
Ранее рекорд принадлежал первому номеру комикса Action Comics, проданному в 2024 году за $6 млн.
