Первый номер комикса про Супермена продали более чем за $9 млн

Копия первого комикса про Супермена 1939 года выпуска ушла с молотка за рекордные $9,12 млн на торгах американского аукционного дома Heritage Auctions в Далласе (штат Техас).

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе аукциона.

"Экземпляр первого выпуска "Супермен" 1939 года, найденный семьей из Северной Калифорнии на чердаке дома, теперь удерживает рекорд как самый дорогой комикс в мире", - отметили организаторы торгов.

Ранее рекорд принадлежал первому номеру комикса Action Comics, проданному в 2024 году за $6 млн.