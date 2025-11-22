"Supermen" komiksinin ilk nömrəsi 9,1 milyon dollara satılıb
Digər ölkələr
- 22 noyabr, 2025
- 05:06
"Supermen" komiksinin 1939-cu ilə aid ilk nüsxəsi Texasın Dallas şəhərində keçirilən "Heritage Auctions" hərracında rekord qıraraq 9,12 milyon dollara satılıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə hərracın press-relizində deyilir.
"Şimali Kaliforniyada bir ailənin evinin çardağında tapılan 1939-cu ilə aid "Supermen"in ilk buraxılışının bir nüsxəsi hazırda dünyanın ən bahalı komiks kitabı rekordunu əlində saxlayır", - hərracın təşkilatçıları qeyd ediblər.
Əvvəlki rekord 2024-cü ildə 6 milyon dollara satılan "Action Comics"in ilk sayına məxsus olub.
