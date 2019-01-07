Первые женщины-стюардессы из Саудовской Аравии приступят к работе в январе

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Первые женщины-стюардессы из Саудовской Аравии приступят к работе на борту самолетов бюджетной саудовской авиакомпании Flynas в январе.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает саудовское издание Saudi Gazette.
Согласно заявлению Flynas, первая группа саудовских стюардесс закончила подготовку на курсах авиакомпании и готова приступить к работе в этом месяце. В течение двух лет Flynas собирается подготовить 300 стюардов и стюардесс из числа подданных Саудовской Аравии.
В заявлении авиакомпании отмечается, что форма стюардесс будет соответствовать саудовским обычаям и традициям. Претенденты на эту позицию должны иметь законченное среднее образование, владеть английским языком и иметь рост и вес, "соответствующий международным авиационным стандартам".
Tural AsadiАвтор новости