​Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Монголии

Государственная чрезвычайная комиссия Монголии 10 марта подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, заболевший прибыл в Монголию из Франции транзитом через Москву. Он является французским гражданином и работает в Монголии.

Отмечается, что власти установили круг лиц, с которыми мог контактировать носитель инфекции.

Напомним, что первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.