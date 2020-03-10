​Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Монголии

Государственная чрезвычайная комиссия Монголии 10 марта подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.
По его информации, заболевший прибыл в Монголию из Франции транзитом через Москву. Он является французским гражданином и работает в Монголии.
Отмечается, что власти установили круг лиц, с которыми мог контактировать носитель инфекции.
Напомним, что первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.