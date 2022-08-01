Первая резервная угольная электростанция возобновляет работу в Германии

Первая резервная электростанция Германии, работающая на каменном угле, будет перезапущена в ближайшее время.

Первая резервная электростанция Германии, работающая на каменном угле, будет перезапущена в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на DW, речь идет о ТЭЦ Мерум (Kraftwerk Mehrum) в нижнесаксонском Хоэнхамельне, расположенном между Ганновером и Брауншвейгом.

С 14 июля в Германии снова разрешено вводить в эксплуатацию угольные и мазутные электростанции из так называемой резервной энергосистемы. Решение перезапустить их принято с целью экономии природного газа в связи с угрозой энергокризиса и носит временный характер.

По данным Федерального агентства по сетям, Мерум - пока единственная работающая на каменном угле ТЭЦ, которая зарегистрирована для перезапуска. В июне на основе природного газа в Германии вырабатывалось 11,2% электроэнергии.

Постановление правительства Германии разрешает продавать электроэнергию с работающих на ископаемом топливе резервных электростанций до конца апреля 2023 года. Их временный повторный запуск представляет экономический интерес для операторов электростанций, поскольку оптовые цены на электроэнергию в настоящее время высоки.