Первая партия военной помощи Украине от США прибыла в Киев

Первая партия дополнительной военной помощи Украине от США прибыла в Киев. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Twitter американского посольства в Украине.

Первая партия дополнительной военной помощи Украине от США прибыла в Киев. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Twitter американского посольства в Украине.

"Первая из нескольких партий пакета помощи, недавно принятого президентом [США Джо] Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев. Этот груз включает около 90 тонн летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта. Эта помощь демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов укреплению обороноспособности Украины на фоне растущей агрессии со стороны России", - говорится в сообщении дипмиссии.