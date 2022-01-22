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Первая партия военной помощи Украине от США прибыла в Киев

Первая партия военной помощи Украине от США прибыла в Киев Первая партия дополнительной военной помощи Украине от США прибыла в Киев. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Twitter американского посольства в Украине.
Другие страны
22 января 2022 г. 09:49
Первая партия военной помощи Украине от США прибыла в Киев

Первая партия дополнительной военной помощи Украине от США прибыла в Киев. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Twitter американского посольства в Украине.

"Первая из нескольких партий пакета помощи, недавно принятого президентом [США Джо] Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев. Этот груз включает около 90 тонн летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта. Эта помощь демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов укреплению обороноспособности Украины на фоне растущей агрессии со стороны России", - говорится в сообщении дипмиссии.

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Версия на английском языке First shipment of US military aid to Ukraine arrives in Kiev
Версия на азербайджанском языке ABŞ-dan Ukraynaya birinci əlavə hərbi yardım göndərilib

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