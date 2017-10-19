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    Первая леди Зимбабве намерена судиться с ливанским ювелиром

    Первая леди Зимбабве Грейс Мугабе подала в суд на ювелира Джамала Ахмеда из Ливана, у которого заказала кольцо с бриллиантом весом сто карат

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Первая леди Зимбабве Грейс Мугабе подала в суд на ливанского ювелира Джамала Ахмеда, который отказался вернуть предоплату за кольцо стоимостью почти полтора миллиона долларов, передает Report со ссылкой на Вести.Ru.

    Супруга президента Зимбабве заказала к годовщине свадьбы кольцо с бриллиантом весом сто карат у ливанского мастера еще в 2015 году, внеся предоплату в полном объеме.

    Однако ювелир по неназванным причинам не смог изготовить украшение. Он согласился вернуть первой леди деньги, но выслал ей лишь 120 тыс. долларов.

    Теперь вопрос о возврате полной суммы предоплаты будет решаться в судебном порядке.

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