​Перуанские индейцы захватили вертолет с чиновниками

Баку. 8 Марта. REPORT.AZ/ Индейцы перуанской Амазонии захватили приземлившийся на их землях вертолет и взяли в заложники восемь правительственных чиновников. Коренные жители страны требуют компенсации за ущерб экологии после разлива нефти из поврежденного трубопровода.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент государственной энергетической компании Petroperu Герман Веласкез.

Сообщается, что в феврале из-за прорыва трубопровода Petroperu на земли индейцев вылилось около 1000 баррелей нефти.