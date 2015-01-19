Перестрелка в столице Йемена прекратилась

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Подразделения армии Йемена в понедельник вступили в бой с бойцами движения хоуситов (сторонники движения "Ансаруллах") в столице страны Сане. Как сообщает Report со ссылкой на спутниковый телеканал Al Arabia, гостелевидение заявило о прекращении ожесточенной перестрелки.

В ближайшее время президент республики Абд Раббу Мансур Хади проведет экстренное совещание со своими советниками и с представителями движения "Ансаруллах".

Причина происшедшего пока не установлена, информация о жертвах не поступала.