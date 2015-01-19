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    Перестрелка в столице Йемена прекратилась

    Причина происшедшего пока не установлена, информация о жертвах не поступала

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/  Подразделения армии Йемена в понедельник вступили в бой с бойцами движения хоуситов (сторонники движения "Ансаруллах") в столице страны Сане. Как сообщает Report со ссылкой на спутниковый телеканал Al Arabia, гостелевидение заявило о прекращении ожесточенной перестрелки. 

    В ближайшее время президент республики Абд Раббу Мансур Хади проведет экстренное совещание со своими советниками и с представителями движения "Ансаруллах".

    Причина происшедшего пока не установлена, информация о жертвах не поступала.

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