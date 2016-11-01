Перестрелка на границе Индии и Пакистана: не менее 12 погибших

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли в перестрелках между пограничниками Индии и Пакистана в Кашмире за последние сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в результате нескольких инцидентов на границе в индийских штатах Джамму и Кашмир погибли семеро мирных граждан – четыре женщины и три ребенка.

Пресс-служба армии Пакистана сообщает, что в результате "неспровоцированной" стрельбы со стороны Индии в секторе Накиал линии контроля погибли четверо мирных граждан, шестеро получили ранения.