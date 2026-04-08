Переломный момент для НАТО: Рютте проведет переговоры в Вашингтоне

Генсек НАТО Марк Рютте сегодня отправляется в Вашингтон, где проведет встречи с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Марком Рубио и министром войны Питом Хегсетом.

Как сообщает европейское бюро Report, заявленная на 8-12 апреля поездка пройдет не в самых благоприятных условиях.

На фоне обострения международной обстановки и войны на Ближнем Востоке Североатлантический альянс переживает, вероятно, самый серьезный кризис со времени своего основания.

Не так давно НАТО продемонстрировало способность адаптироваться к вызовам - от войны в Украине до политического давления со стороны Вашингтона. Но в условиях новой геополитической реальности, связанной с конфликтом США и Израиля с Ираном, вскрылись глубокие структурные противоречия внутри блока.

Ключевым фактором стала позиция президента США Дональда Трампа. Его недовольство союзниками, отказавшимися активно поддержать операцию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, переросло в прямые угрозы пересмотра участия США в альянсе. Хотя юридически выход Вашингтона из НАТО крайне затруднен, эксперты считают, что на практике Белый дом обладает достаточными полномочиями, чтобы нивелировать ключевой принцип коллективной обороны.

Европейские союзники больше не уверены, что США автоматически придут им на помощь в случае угрозы. Речь идет о статье 5 Устава альянса, считающейся краеугольным камнем НАТО. В результате в европейских столицах усиливаются дискуссии о необходимости стратегической автономии, вплоть до гипотетического сценария "НАТО без США".

Дополнительное напряжение в трансатлантические отношения вносят разногласия по России и Украине. Европейские дипломаты все чаще говорят о "размывании доверия", которое ранее считалось основой альянса.

В этом контексте визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Вашингтон приобретает критическое значение. Перед ним стоит крайне сложная задача: убедить администрацию Трампа в стратегической ценности альянса и одновременно продемонстрировать готовность европейцев брать на себя большую долю ответственности.

Рютте предстоит довольно сложная миссия, что обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, изменился сам подход Трампа. Если ранее европейские лидеры могли смягчить его позицию дипломатией и демонстративной лояльностью, то теперь подобная тактика теряет эффективность. Белый дом требует конкретных действий - военных, финансовых и политических.

Во-вторых, у США есть объективные претензии к альянсу: Вашингтон считает НАТО "улицей с односторонним движением", где основное бремя несет американская сторона. Европейцы, в свою очередь, указывают на отсутствие четких запросов со стороны США и непоследовательность их политики.

В-третьих, на повестке дня - не просто текущий кризис, а возможная трансформация всей архитектуры безопасности. Похоже, что возврата к прежней модели в отношениях не будет.

Как сообщает пресс-служба альянса, 10-12 апреля, после официальных встреч в Белом доме и Госдепе и Пентагоне, Рютте примет участие в закрытой встрече Бильдербергского клуба.

Этот формат традиционно вызывает неоднозначную реакцию. С одной стороны, Бильдерберг рассматривается как площадка для неформального диалога между политическими и экономическими элитами Запада, где непублично обсуждаются стратегические вопросы. С другой - закрытость клуба порождает критику и подозрения в кулуарном принятии решений, влияющих на глобальную политику. У сторонников "теории заговора" клуб часто представлен, как "теневое правительство, управляющее миром".

В нынешних условиях участие генсека НАТО в таком форуме может трактоваться двояко. Сторонники видят в этом возможность согласовать позиции ключевых игроков в период кризиса. Скептики - подтверждение того, что реальные решения вырабатываются вне демократических процедур и не являются прозрачными.

Таким образом, НАТО оказалось в точке бифуркации, то есть на переломном этапе, где возможны несколько вариантов траекторий будущего.

Альянс по-прежнему актуален, но его будущее больше не воспринимается как гарантированное. Итоги визита Рютте в Вашингтон и кулуарные переговоры генсека могут сыграть важную роль в определении того, сохранит ли НАТО свою прежнюю роль или трансформируется в новую, менее предсказуемую структуру международной безопасности.