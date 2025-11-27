Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Переговоры Украины и США по мирному плану продолжатся в конце недели

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 18:54
    Совместная работа делегаций США и Украины для развития достигнутых договоренностей продолжится в конце этой недели в Женеве.

    Как передает Report, об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале.

    "В конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций для развития результата, который был достигнут в Женеве. Важно не терять производительность и работать быстро. Ключевая наша общая с партнерами цель остается неизменной - как можно скорее достижение длительного и достойного мира для Украины", - написал он.

    Глава Офиса президента Украины подчеркнул, что сейчас надо достичь ощутимого прогресса в определении шагов для окончания росийско-украинской войны.

    "Как было в Женеве, так и сейчас готовимся к конструктивному разговору, чтобы достичь ощутимого прогресса в определении шагов для окончания войны. Спасибо американской команде за беспрерывную работу. Мир должен стать общим достижением", - отметил Ермак.

    Ukrayna və ABŞ sülh planı üzrə danışıqları həftəsonu davam etdirəcək

