Переговоры Украины и США по мирному плану продолжатся в конце недели

Совместная работа делегаций США и Украины для развития достигнутых договоренностей продолжится в конце этой недели в Женеве.

Как передает Report, об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале.

"В конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций для развития результата, который был достигнут в Женеве. Важно не терять производительность и работать быстро. Ключевая наша общая с партнерами цель остается неизменной - как можно скорее достижение длительного и достойного мира для Украины", - написал он.

Глава Офиса президента Украины подчеркнул, что сейчас надо достичь ощутимого прогресса в определении шагов для окончания росийско-украинской войны.

"Как было в Женеве, так и сейчас готовимся к конструктивному разговору, чтобы достичь ощутимого прогресса в определении шагов для окончания войны. Спасибо американской команде за беспрерывную работу. Мир должен стать общим достижением", - отметил Ермак.