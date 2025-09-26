Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    СМИ: Сделка о безопасности между Сирией и Израилем сорвалась в последний момент

    • 26 сентября, 2025
    • 18:57
    Попытки заключить соглашение о безопасности между Сирией и Израилем в последний момент потерпели неудачу.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, причиной стало требование Израиля открыть гуманитарный коридор для друзов в южной сирийской провинции Эс-Сувейда.

    По данным источника, еще на предыдущих переговорах в Париже израильская сторона настаивала на создании сухопутного маршрута в Эс-Сувейду для доставки помощи. Однако Дамаск расценил это как нарушение суверенитета и отклонил предложение. Повторное выдвижение этого условия привело к срыву планов по подписанию соглашения.

    Издание отмечает, что за последние месяцы при посредничестве США стороны провели ряд встреч в Баку, Париже и Лондоне. Переговоры активизировались накануне Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Сирия и Израиль приблизились к согласию по основным параметрам пакта.

    Предполагалось, что соглашение предусматривает создание демилитаризованной зоны, в которую вошла бы провинция Эс-Сувейда, где в июле произошли столкновения между местными друзами и правительственными войсками.

