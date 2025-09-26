İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    KİV: Suriya ilə İsrail arasında təhlükəsizlik razılaşması son anda alınmayıb

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 20:34
    KİV: Suriya ilə İsrail arasında təhlükəsizlik razılaşması son anda alınmayıb

    Suriya ilə İsrail arasında təhlükəsizlik sazişi bağlamaq cəhdləri son anda uğursuzluğa düçar olub.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, buna səbəb İsrailin Suriyanın cənubundakı Əs-Suveyda əyalətində druzlar üçün humanitar dəhliz açmaq tələbi olub.

    Mənbənin məlumatına görə, Parisdə keçirilmiş əvvəlki danışıqlar zamanı İsrail tərəfi yardımın çatdırılması üçün Əs-Suveydaya quru yolu yaradılmasında israr edib. Lakin rəsmi Dəməşq bunu suverenliyin pozulması kimi qiymətləndirib və təklifi rədd edib. Bu şərtin dəfələrlə irəli sürülməsi müqavilənin imzalanması planlarının iflasa uğramasına səbəb olub.

    Nəşr qeyd edir ki, son aylarda tərəflər ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Bakıda, Parisdə və Londonda bir sıra görüşlər keçirib. Nyu Yorkda keçirilən BMT Baş Assambleyası ərəfəsində danışıqlar intensivləşib, Suriya və İsrail paktın əsas parametrləri üzrə razılığa gəlməyə yaxınlaşıb.

    Razılaşmanın iyul ayında yerli druzlarla hökumət qüvvələri arasında toqquşmaların baş verdiyi Əs-Suveyda əyalətinin də daxil olduğu demilitarizasiya zonasının yaradılmasını nəzərdə tutmalı olduğu güman edilirdi.

    Suriya İsrail Razılaşma
    СМИ: Сделка о безопасности между Сирией и Израилем сорвалась в последний момент

    Son xəbərlər

    20:48

    TBMM sədri Azərbaycanla Ermənistanın vasitəçisiz təmas qurmasının önəmindən bəhs edib

    Region
    20:36

    Lukaşenko: Putin məndən heç nə gizlətmir

    Digər ölkələr
    20:34

    KİV: Suriya ilə İsrail arasında təhlükəsizlik razılaşması son anda alınmayıb

    Digər ölkələr
    20:29

    Kiyev Avropanın "Dron divarı" layihəsinə qoşulmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    20:23

    Ərdoğan: BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin Fələstini dövlət kimi tanıması tarixi addımdır

    Region
    20:18
    Foto
    Video

    Şabranda yanğın təhlükəli restoranın fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    20:13

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Aprel döyüşləri ilə bağlı sənədlər elan olunub

    Daxili siyasət
    20:10

    Avropa komissarı: Bizim Rusiyaya cavabımız dərhal, qəti və vahid olmalıdır

    Digər ölkələr
    20:01

    Danimarka Ukraynaya 420 milyon dollardan çox əlavə yardım ayırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti