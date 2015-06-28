Переговоры по Ирану в Вене при необходимости продлят на несколько дней

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Иран и "шестерка" продлят переговоры по ядерной программе на несколько дней в случае необходимости.
Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
"Конечно, есть некоторая гибкость, как это было в Швейцарии в апреле, и если еще несколько дней понадобится, то мы ими воспользуемся. Сегодня необходимо проделать важную работу… и переложить достигнутые в Швейцарии договоренности в текст соглашения", - сказала Могерини по прибытии на переговоры в Вену.
"Шестерка" и Иран работают над итоговым соглашением по ядерной программе. Согласно достигнутым ранее договоренностям, итоговый документ должен быть подготовлен до 30 июня. Однако некоторые участники переговоров не исключают небольших корректировок.
News DepartmentАвтор новости
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