Переговоры между Израилем и ХАМАС пройдут 5 октября в Египте
Другие страны
- 04 октября, 2025
- 12:30
Израиль и ХАМАС, предположительно, 5 октября проведут переговоры в египетском городе Эль-Ариш.
Как передает Report со ссылкой на канал 12, в настоящее время ведется активная подготовка к встрече.
По данным источников, переговоры пройдут на уровне высших представителей сторон. Израильскую делегацию возглавит министр стратегического планирования Рон Дермер.
С американской стороны ожидается участие советника по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа, а также, возможно, бизнесмена и бывшего старшего советника президента США Джареда Кушнера.
