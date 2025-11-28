Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Переговоры Мерца с Нетаньяху пройдут 7 декабря

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 16:46
    Переговоры Мерца с Нетаньяху пройдут 7 декабря

    Канцлер Германии Фридрих Мерц 6-7 декабря посетит Израиль, где проведет переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил журналистам в Берлине представитель правительства ФРГ Штеффен Майер.

    По его словам, встреча Мерца с Нетаньяху запланирована на 7 декабря.

    "Стороны обсудят развитие двусторонних связей и усилия по стабилизации ситуации в Газе, а также другие международные темы", - отметил Майер.

    Канцлер также посетит мемориальный комплекс "Яд Вашем", встретится с представителями гражданского общества Израиля.

