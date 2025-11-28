Переговоры Мерца с Нетаньяху пройдут 7 декабря

Канцлер Германии Фридрих Мерц 6-7 декабря посетит Израиль, где проведет переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил журналистам в Берлине представитель правительства ФРГ Штеффен Майер.

По его словам, встреча Мерца с Нетаньяху запланирована на 7 декабря.

"Стороны обсудят развитие двусторонних связей и усилия по стабилизации ситуации в Газе, а также другие международные темы", - отметил Майер.

Канцлер также посетит мемориальный комплекс "Яд Вашем", встретится с представителями гражданского общества Израиля.