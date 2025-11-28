Переговоры Мерца с Нетаньяху пройдут 7 декабря
Другие страны
- 28 ноября, 2025
- 16:46
Канцлер Германии Фридрих Мерц 6-7 декабря посетит Израиль, где проведет переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.
Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил журналистам в Берлине представитель правительства ФРГ Штеффен Майер.
По его словам, встреча Мерца с Нетаньяху запланирована на 7 декабря.
"Стороны обсудят развитие двусторонних связей и усилия по стабилизации ситуации в Газе, а также другие международные темы", - отметил Майер.
Канцлер также посетит мемориальный комплекс "Яд Вашем", встретится с представителями гражданского общества Израиля.
Последние новости
16:56
Аллахшюкюр Пашазаде пригласил генсека Лиги исламского мира посетить АзербайджанВнешняя политика
16:53
Министр: Решение о прекращении деятельности Нахчыванского института учителей не принималосьНаука и образование
16:52
Фото
Папоян сообщил о встрече с министром сельского хозяйства Азербайджана в СтамбулеВ регионе
16:49
"Азералюминиум" сократил экспортные доходы почти на 13%Промышленность
16:46
Переговоры Мерца с Нетаньяху пройдут 7 декабряДругие страны
16:41
На мусорной свалке в Бинагади вспыхнул пожарПроисшествия
16:38
ЕК об обысках у Ермака: Уважаем и понимаем антикоррупционные расследованияДругие страны
16:36
ЕС: Турция не успеет подключиться к программе SAFEДругие страны
16:31