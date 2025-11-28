Gələn həftə Merts və Netanyahu arasında görüş olacaq
Digər ölkələr
28 noyabr, 2025
- 16:54
Almaniya Kansleri Fridrix Merts 6-7 dekabrda İsrailə səfər edəcək və orada ölkənin Baş naziri Binyamin Netanyahu ilə danışıqlar aparacaq.
"Report"un xarici mediaya istinadən məlumatına görə, bu barədə Berlində AFR hökumətinin nümayəndəsi Şteffen Mayer jurnalistlərə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Mertsin Netanyahu ilə görüşü 7 dekabr tarixinə planlaşdırılıb.
"Tərəflər ikitərəfli əlaqələrin inkişafını və Qəzzədə vəziyyətin sabitləşdirilməsi üçün səyləri, eləcə də digər beynəlxalq mövzuları müzakirə edəcəklər", - deyə Mayer bildirib.
Kansler həmçinin "Yad Vaşem" memorial kompleksini ziyarət edəcək və İsrail vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşəcək.
