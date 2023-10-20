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Пентагон заявил о наращивании Китаем ядерного арсенала

Пентагон заявил о наращивании Китаем ядерного арсенала Пентагон заявил о наращивании Китаем ядерного арсенала, в котором уже 500 боеголовок
Другие страны
20 октября 2023 г. 01:01
Пентагон заявил о наращивании Китаем ядерного арсенала

Ядерный арсенал КНР включает более 500 оперативно развернутых боеголовок, к 2030 году их количество может превысить 1 тыс.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном очередном ежегодном докладе Пентагона о военной мощи КНР. Документ был передан на рассмотрение Конгресса.

Согласно оценкам военного ведомства, в мае 2023 года у Китая было "более 500 развернутых ядерных боеголовок", которые стоят на вооружении, не находятся в резерве. К 2030 году их будет "вероятно, более 1 тыс.". По мнению авторов отчета, темпы расширения китайского ядерного арсенала "превосходят прогнозы" американской стороны, в 2022 году в нем было на 100 боеголовок меньше. В арсенале США имеется около 3,7 тыс. ядерных боеголовок, из которых развернуто 1 419.

"Мы видим, что КНР продолжает довольно быстро модернизировать, диверсифицировать и расширять свои ядерные силы, - заявил журналистам представитель Пентагона высокого ранга. - То, что они демонстрируют сейчас, действительно значительно превосходит по масштабам и сложности то, что они предпринимали около десяти лет назад". В докладе также отмечается, что Пекин стремится усовершенствовать свои средства доставки ядерного оружия и "вероятно, завершил" строительство пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, насчитывающих в общей сложности более 300 шахт. "В случае разработки и принятия на вооружение такой потенциал позволит КНР угрожать ударами обычных средств поражения по целям на континентальной части США, Гавайях и Аляске", - сказал представитель военного ведомства. Он добавил, что Пекин намерен провести полную модернизацию Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Кроме того, по оценкам Пентагона, Пекин наращивает свои ВМС. Так, сейчас в их составе насчитывается более 370 кораблей и подводных лодок, в то время как в 2022 году их было 340.

В прошлогоднем докладе Пентагона говорилось, что Китай способен к 2035 году развернуть порядка 1,5 тыс. ядерных боезарядов и завершить процесс модернизации своих вооруженных сил.

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