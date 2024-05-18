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Мицотакис: Греция не будет ратифицировать три меморандума к соглашению с Северной Македонией

Мицотакис: Греция не будет ратифицировать три меморандума к соглашению с Северной Македонией Новое руководство Северной Македонии должно изменить свою позицию и использовать во всех случаях только конституционное название своей страны, Греция пока не будет ратифицировать три меморандума к Преспанскому соглашению с Северной Македонией об ее госнаи
Другие страны
18 мая 2024 г. 12:55
Мицотакис: Греция не будет ратифицировать три меморандума к соглашению с Северной Македонией

Новое руководство Северной Македонии должно изменить свою позицию и использовать во всех случаях только конституционное название своей страны, Греция пока не будет ратифицировать три меморандума к Преспанскому соглашению с Северной Македонией об ее госнаименовании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу ERT.

Премьер отметил, что президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова и генеральный секретарь победившей на выборах партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ) Христиан Мицкоски использовали в своих заявлениях старое название страны - Македония, которое по Преспанскому соглашению с Грецией страна сменила в 2019 году на Северную Македонию.

Мицотакис отметил, что в основе Преспанского соглашения лежала концепция единого названия, согласно которому название Северная Македония должно использоваться во всех случаях - как за рубежом, так и внутри страны. "Будем ждать официальной позиции правительства Северной Македонии, но первые высказывания ее представителей крайне негативны", - подчеркнул Мицотакис.

Он предупредил, что "в противном случае, несомненно, возникнут проблемы не только в отношениях Греции с Северной Македонией, но и в отношениях Европы с Северной Македонией".

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